La gente sigue cayendo

Las estafas no dan tregua. Durante este mes se han reportado diversos casos de personas cuyos parientes fueron engañados por delincuentes que se hicieron pasar por conocidos; las víctimas, lamentablemente, realizaron depósitos de dinero sin verificar la identidad de quienes las contactaban.

Es fundamental interponer las denuncias para evitar que estos malhechores sigan operando, pero también es vital tomar precauciones. La recomendación sigue siendo la misma: si alguien le llama o escribe solicitando dinero con urgencia, dude y contacte a una persona cercana para confirmar la situación.