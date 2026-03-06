Cotilleo sin pesar

La “justicia de papel”

Zulema Emanuel
06 de marzo de 2026

Este domingo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y, aunque se ha avanzado en materia de igualdad y existen leyes robustas contra la violencia de género, todavía no logramos superar la “justicia de papel”.

Muchas mujeres mueren a manos de sus agresores a pesar de contar con boletas de alejamiento y otras medidas que, aunque constan por escrito, resultan ineficaces para protegerlas. Además, la falta de recursos y la burocracia actúan como barreras que impiden obtener reparaciones reales. Es un tema que exige un análisis profundo y, sobre todo, la búsqueda de soluciones tangibles.

