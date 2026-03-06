Este domingo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y, aunque se ha avanzado en materia de igualdad y existen leyes robustas contra la violencia de género, todavía no logramos superar la “justicia de papel”.

Muchas mujeres mueren a manos de sus agresores a pesar de contar con boletas de alejamiento y otras medidas que, aunque constan por escrito, resultan ineficaces para protegerlas. Además, la falta de recursos y la burocracia actúan como barreras que impiden obtener reparaciones reales. Es un tema que exige un análisis profundo y, sobre todo, la búsqueda de soluciones tangibles.