Mulino: No habrá subsidio por aumento de precios del combustible tras la guerra de Medio Oriente

05 de marzo de 2026

Este jueves 5 de marzo el presidente José Raúl Mulino afirmó que el Gobierno no contempla otorgar subsidios si el conflicto en el Medio Oriente provoca un aumento en el precio del combustible en Panamá.

“Ojalá esa crisis no se expanda el tiempo y nos llegue a tocar a nosotros por razón del combustible, pero si es así se va a tener que a afrontar”, expresó el mandatario y agregó que “no visualizo subsidio por parte del gobierno, no estamos para eso. Pasará la crisis y se resolverá el precio como establezca el mercado”.

Mulino destacó que el país “pagará el precio que haya que pagar, lo lamento”.

