Las enseñanzas de la pandemia

Si algo nos enseñó la pandemia de covid-19, es que debemos usar mascarilla en lugares públicos, especialmente si son cerrados, cuando se tiene una enfermedad respiratoria. Es increíble cómo hay gente que se sube a los buses, al metro o a los taxis estornudando o tosiendo sin cubrirse la boca y tocando todo tipo de superficies.

Hay que cuidarse, pues las lluvias seguirán en los próximos meses y las personas no deberían subestimar el uso del paraguas, el capote o el cubrebocas. Es un tema de salud y ya está comprobado que funciona.