Las estafas no se detienen

En medio de la tragedia hay gente pescando en río revuelto e intentando obtener recursos a través del engaño.

Ahora, han empezado a llamar desde diferentes países para ofrecer supuestos “planes de inversión”, en los que afirman que la persona multiplicará su dinero; pero la realidad es que los únicos que ganarán son quienes los contactan, mientras que usted obtendrá un gran dolor de cabeza y quedará sin fondos.

Hay que tener mucho cuidado con aquellos que ofrecen el cielo y las estrellas, ya que al final siempre se trata de estafas. Lo mejor es ignorarlos.