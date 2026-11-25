Mañana se celebrará el Día de Acción de Gracias, una fiesta que muchas familias panameñas han abrazado y que festejan como cualquier otra del país.

Y aunque hay quienes la critican o afirman que por ser una celebración extranjera no debería resaltarse, pienso que lo fundamental es el significado que tiene y la importancia de agradecer por todo lo que tenemos.

Este ha sido un año de muchos desafíos, en el que miles de personas perdieron sus casas y los negocios que construyeron durante años, pero mantienen la esperanza y agradecen seguir con vida.