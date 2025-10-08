Lo que publicas tiene consecuencias

Hay quienes todavía piensan que sus publicaciones en redes sociales no tienen consecuencias y que se trata de algo que solo verán algunas personas, como si fuesen los diarios privados de la época de los 90. Sin embargo, la realidad es otra. El alcance de estas plataformas se subestima: un post o video puede viralizarse en cuestión de minutos, y si es polémico, aún más rápido.

Por ello, es importante ser responsable y crear conciencia entre los jóvenes, pues todo lo que se sube a estas redes tiene repercusiones, para bien o para mal.