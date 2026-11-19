Hay ciberdelincuentes que se hacen pasar por artistas en las redes y empiezan a interactuar suplantando la identidad de los famosos.

Le hacen creer a la gente que de verdad está hablando con actores o cantantes, cuando no es así. Y, aunque la emoción a veces nubla el juicio de algunos, es muy fácil identificar que se trata de un estafador, pues su artista favorito no va a pedirle plata para viajar ni a prometerle que se verán cuando supuestamente llegue a su país. El problema es que hay quienes se creen esa mentira y terminan perdiendo grandes sumas de dinero.