Un juez español abrió una investigación contra Julio Iglesias tras admitir a trámite una querella presentada por dos exempleadas que acusan al célebre cantante de agresiones sexuales y maltrato.

La denuncia fue introducida por dos exempleadas que afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades del cantante de 83 años en las Bahamas y en República Dominicana en 2021.

Las mujeres presentaron una primera querella en enero, pero fue archivada por la Audiencia Nacional, un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero.

En septiembre pasado ambas presentaron otra denuncia contra el cantante de música romántica más internacional, después de Frank Sinatra.

"El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, así como por los de lesiones y trato degradante", indicó este miércoles la justicia española en un comunicado.

La corte reconoce que el testimonio de las denunciantes "constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal".

En la legislación española, los delitos contra la libertad sexual incluyen las agresiones sexuales.

El magistrado rechazó, sin embargo, investigar los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que también figuraban en la querella.

Julio Iglesias, que ha vendido más de 300 millones de discos, ha tachado esas acusaciones de "absolutamente falsas" y niega "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".

- Testificarán el 3 de febrero -

Entre las pruebas presentadas figura una fotografía en la que se aprecia un hematoma en uno de los brazos de una denunciante, así como dos marcas en un muslo que podrían corresponder a una mordedura. Según la querella, estas últimas lesiones serían consecuencia de la participación forzada de la mujer en "actos de contenido sexual".

El juez Piña convocó a las exempleadas para que declaren de forma presencial "el día 3 de febrero del próximo año".

A las exempleadas no les concede la condición de testigos protegidos ni adopta medidas de alejamiento puesto "que la querella no aporta elemento concreto que ponga de manifiesto la especial situación de peligro exigida por la ley", según el comunicado.

Asimismo, el magistrado advierte que algunos de los delitos podrían haber prescrito.

La oenegé Women's Link Worldwide, que las representa, había estimado que los tribunales españoles eran competentes en virtud de una ley que "permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España".

Según el testimonio recogido por Women's Link y Amnistía Internacional de las denunciantes, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".

Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso especialmente en España y Latinoamérica con temas como "Soy un truhan, soy un señor", "Gwendolyne", "Me olvidé de vivir" o "Con la misma piedra".