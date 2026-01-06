Los retos peligrosos en redes

Hace unos días se informó que un niño de 12 años, fan de “El juego del calamar”, falleció en Inglaterra al intentar imitar una escena de la popular serie como parte de un reto viral.

Este suceso ha reavivado el debate sobre la falta de control ante los desafíos peligrosos que se promueven en plataformas digitales, los cuales muchos menores replican sin medir consecuencias que, en ocasiones, resultan fatales.

Es imperativo supervisar el contenido que consumen los jóvenes y orientarlos para prevenir este tipo de accidentes.