Más que un tema de moda en redes

Debemos ser conscientes de la responsabilidad que adquirimos cuando tenemos mascotas. Hay quienes creen que tener un animal es solo para tomar fotos divertidas y compartirlas en las redes sociales, pero se olvidan de llevarlos al veterinario, estar pendientes de sus cuidados, o incluso llegan a abandonarlos, sin importarles que son seres vivos, con sentimientos.

Es verdad que hay muchas organizaciones que se dedican a protegerlos; sin embargo, no se dan abasto porque la realidad es que cada vez aumenta la población de animales sin hogar.