Cotilleo sin pesar

Muchos tesoros por descubrir

Muchos tesoros por descubrir
Zulema Emanuel
17 de septiembre de 2026

La existencia de cuevas inexploradas en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, demuestra una vez más la riqueza natural de nuestro país y reafirma que aún quedan muchos tesoros por descubrir.

Estos sitios representan atractivos destinos que se pueden impulsar para el turismo y la investigación científica. Sin embargo, para potenciar esta región y beneficiarla a través del turismo, se requiere una delimitación clara del área, la presencia de guías expertos y un plan de desarrollo bien estructurado.

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