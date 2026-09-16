El Inter Miami gana su primera Campeones Cup con un gol centenario de Messi

Con gol y asistencia de Lionel Messi, el Inter Miami derrotó este miércoles 2-0 a Cruz Azul y conquistó su primera Campeones Cup, el duelo anual entre los monarcas de las ligas norteamericana (MLS) y mexicana.

Messi abrió el marcador en el minuto 24 con un inusual tanto de cabeza, con el que llegó a 100 goles con la camiseta del Inter.

En el 81' el propio astro argentino lanzó el córner con el que el brasileño Casemiro sentenció el triunfo del Inter frente a su afición en el Nu Stadium.

Messi, de 39 años, amplió su inigualable vitrina de trofeos con un triunfo que celebró a lo grande con sus compañeros bajo una fuerte lluvia en Miami.

La alegría para el capitán llega tras varias semanas dolorosas en las que sufrió la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 y el fallecimiento de su padre.

Esta victoria ante un decepcionante Cruz Azul fue también un exitoso debut de su compatriota Cristian "Kily" González como entrenador de las Garzas.

La etapa del Kily, que apenas dirigió su primer entrenamiento el martes, tuvo así un inicio inmejorable en un partido que Messi decidió con una de sus habilidades menos habituales.

Tras una combinación ofensiva del Inter, su socio uruguayo Luis Suárez irrumpió por la banda derecha hasta la línea de fondo y envió un centro envenenado al área de Cruz Azul.

Messi, llegando por detrás, se elevó en el aire sorprendiendo al central colombiano Willer Ditta, diez centímetros más alto, para rematar de cabeza al fondo de la red.

Fue su gol número 100 en los 115 partidos que ha disputado con la playera rosa del Inter Miami en todas las competiciones desde su aterrizaje en julio de 2023.

El segundo gol partió también de la mágica zurda de Messi, que lanzó un preciso de tiro de esquina que Casemiro, tras zafarse del marcaje, cabeceó a la red.

Con este triunfo del Inter, la MLS y la Liga MX están empatadas a cuatro victorias en el palmarés de la Campeones Cup, inaugurada en 2018 como parte de la estrecha rivalidad futbolística entre las ligas vecinas.

Alineaciones:

Inter Miami: Dayne St. Clair - Facundo Mura (Gonzalo Luján, 77), Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo (Micael, 70) - Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Matías Galarza (Alexander Shaw, 62) - Lionel Messi, Germán Berterame (Sergio Reguilón, 70) y Luis Suárez. DT: Cristian González

Cruz Azul: Kevin Mier - Jeremy Márquez (Alan Mozo, 63), Willer Ditta, Amaury García (Christian Ebere, 80), Jesús Orozco (Gonzalo Piovi, 46), Carlos Rotondi (Omar Campos, 46) - José Paradela, Érik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez - Nicolás Ibáñez. DT: Joel Huiqui