$!Reformas elevan requisitos para aspirantes por libre postulación

Los ciudadanos que busquen una candidatura por la libre postulación enfrentarían nuevos requisitos bajo las reformas electorales propuestas en el Proyecto de Ley 699. Entre los cambios planteados están el aumento del número de firmas y la reducción del tiempo disponible para recolectarlas.

En caso de ser aprobado el numeral 3 del Artículo 32, el porcentaje de firmas necesarias subiría del 2% al 3% de los votos válidos de la última elección general, mientras que el plazo para recolectarlas se reduciría a seis meses.

Para la candidatura presidencial, el requisito sería de 68,255 firmas, con fecha límite para su recolección el 31 de agosto del año previo a las elecciones.

La propuesta también permitiría a candidatos independientes competir por un espacio en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) mediante listas de hasta 20 personas en un circuito nacional único.

Otro de los cambios que podría tener impacto en los candidatos independientes, particularmente quienes compitan por diputaciones en circuitos plurinominales, es la eliminación de la adjudicación de curules mediante residuo.

La propuesta plantea sustituir este mecanismo por el sistema de resta mayor, mediante el cual se descuentan los votos que ya fueron utilizados para obtener el cociente y el medio cociente antes de determinar la asignación de los escaños restantes.

Además, se derogaría la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) y se establecería formalmente el Foro Ciudadano y de Libre Postulación como un organismo permanente de consulta.