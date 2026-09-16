$!Panamá lleva su talento a Disneyland París

Bailarinas panameñas representarán a Panamá el próximo 1 de noviembre en Disneyland París, como parte de una producción internacional de Latin American Production (LAP), que reunirá a artistas de Venezuela, Costa Rica y Colombia. El grupo viajará el 29 de octubre y presentará un espectáculo de 20 minutos dentro del parque, con una fusión de flamenco, salsa y boogie.

Mónica Guzmán Zubieta, directora de LAP junto a Beatriz Rached desde hace más de 13 años, explicó a Metro Libre que ambas comenzaron exportando talento a Disney en Orlando y posteriormente llevaron sus producciones a España, Italia, México, Las Vegas y Broadway. Esta será la tercera ocasión en que participarán en Disneyland París.

Guzmán Zubieta detalló que las bailarinas son seleccionadas mediante audiciones abiertas y luego reciben entrenamiento para prepararse para la experiencia internacional. Además, el equipo se encarga de aspectos como visas, permisos, vestuario y logística del viaje.

La producción nació de las escuelas Studio9 y FBR y con los años se extendió a otros países, permitiendo que cada delegación conserve la representación de su país y escuela.

Para la directora, más allá del escenario, estas experiencias dejan en las jóvenes herramientas como disciplina, perseverancia y seguridad.