Navidad, una curiosidad matemática

Hoy, 25 de diciembre de 2025, se da un fenómeno matemático casi místico: el 25/12/25. Es una coincidencia que late cada cien años, uniendo a quienes celebraron hace un siglo con quienes lo harán dentro de otro.

Más allá del dato técnico, esta fecha nos demuestra que el tiempo no es solo una sucesión de minutos, sino un lienzo donde los números también cuentan historias. Nos invita a pensar en nuestra propia existencia, en un universo de patrones y ciclos, donde lo único que permanece es el amor con el que llenamos esos días que parecen alinearse solo para nosotros.

Que esta armonía matemática nos inspire a encontrar nuestro propio equilibrio en esta Navidad, a valorar la belleza de lo efímero y a recordar que somos parte de un ciclo eterno.