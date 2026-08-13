Necesitan cumplir con sus normas

Las plataformas de transporte necesitan cumplir con las normas que establecen para proteger tanto a los usuarios como a los conductores.

Resulta inaceptable que en Uber apliquen de forma aleatoria la verificación de los pagos en efectivo no recibidos. Al final, esta falta de rigor perjudica a quienes utilizan el servicio, pues siempre hay quienes se aprovechan de las fallas del sistema.

Además, la ausencia de un canal de atención al cliente gestionado por una persona real sigue siendo un gran dolor de cabeza para los clientes.