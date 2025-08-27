No deben ir en las vías

Las personas que manejan los scouters eléctricos no han entendido que no deben hacerlo en vías concurridas, ya que esto representa un peligro para ellos y para terceros.

Es cierto que estos equipos han revolucionado la forma en que muchos se movilizan por la ciudad, pero deben recordar que no son vehículos regulados. Tienen cero medidas de seguridad, más allá del casco, y si un auto o una moto los impacta, ellos llevan las de perder.

Es común verlos en el medio de la calle en áreas como San Francisco, la Transístmica, Bella Vista y la Vía Ricardo J. Alfaro, cuando eso no es correcto.