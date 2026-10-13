Tras el sismo, hay quienes están pendientes de qué creador de contenido, artista o personalidad apoya más a las comunidades afectadas, ya sea para destacarlo o para acusarlo de querer figurar.

Pienso que no se debe banalizar esta situación, pues es un asunto complejo: hay personas sufriendo que ni siquiera saben cómo llegarán al final de la semana, ya que lo perdieron todo y están en zonas remotas adonde la ayuda aún no ha podido llegar.

Más que criticar lo que hacen los demás, debemos aportar sin juzgar, recordando que esto no es una competencia