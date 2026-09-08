No hay que dejarlas pasar

Todos los meses, en especial durante esta época, diversas embajadas abren sus convocatorias de becas para cursar estudios, conocer nuevas culturas y vivir experiencias enriquecedoras.

A menudo estas oportunidades se desaprovechan debido al desconocimiento de los aspirantes o a la falta de entrega de los requisitos completos. Mantenerse actualizado es fundamental, y estas sedes diplomáticas ofrecen programas académicos con duraciones que van desde un par de semanas hasta carreras universitarias completas.