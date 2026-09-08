Cotilleo sin pesar

No hay que dejarlas pasar

No hay que dejarlas pasar
Zulema Emanuel
08 de septiembre de 2026

Todos los meses, en especial durante esta época, diversas embajadas abren sus convocatorias de becas para cursar estudios, conocer nuevas culturas y vivir experiencias enriquecedoras.

A menudo estas oportunidades se desaprovechan debido al desconocimiento de los aspirantes o a la falta de entrega de los requisitos completos. Mantenerse actualizado es fundamental, y estas sedes diplomáticas ofrecen programas académicos con duraciones que van desde un par de semanas hasta carreras universitarias completas.

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Panamá
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