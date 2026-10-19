No olvidemos a los pueblos afectados

La solidaridad con las familias afectadas por el sismo no debe quedarse en las primeras semanas. La recuperación tomará meses e incluso años, y Panamá debe acompañarlas en todo ese proceso para que puedan reconstruir sus hogares y recuperar su tranquilidad.

Durante mucho tiempo hemos celebrado las festividades de estos pueblos, ahora es momento de corresponderles. Panamá no es solo una ciudad llena de rascacielos; también son sus comunidades, historia y su gente. No los olvidemos cuando pase la emergencia.