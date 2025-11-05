Cotilleo sin pesar

No se puede juzgar sin saber

Zulema Emanuel
05 de noviembre de 2025

Hay quienes comentan en publicaciones de redes sociales, acusando a la gente de algo que no saben o no pueden probar, solo con ver una imagen o un video.

Y lo mismo ocurre cuando se pide información sobre personas desaparecidas: hay quienes creen o suponen saber los motivos por los cuales alguien no aparece, y escriben sus teorías sin importarles el dolor de los familiares y amigos.

Necesitamos ser más empáticos y no caer en juicios sin conocer el trasfondo o lo que realmente sucedió, pues en algún momento podríamos pasar por algo similar y y no nos gustaría que la gente especulara sin saber.

