No todo se debe decir en redes

Aún me sorprende la ligereza con la que algunas personas comparten situaciones íntimas en redes sociales. Audios privados, en los que sus padres les hacen observaciones o les llaman la atención, son publicados por los chicos como si se tratara de una gracia. Sin embargo, esto no ocurre solo con los jóvenes; también hay adultos que incurren en esta práctica al asumir que estas plataformas son un diario personal, similar al que guardaban en los años 80 y 90 para su lectura exclusiva.

Después se preguntan por qué circula en la red tanta información sobre ellos, que podría ser utilizada con otros fines.