Nos hace falta más educación

Las medidas sobre qué se debe y qué no se debe hacer durante un sismo aún no están claras para muchos. Esto quedó demostrado tras la emergencia de ayer, cuando algunos no sabían si debían salir de inmediato del lugar donde se encontraban.He escuchado historias de personas que dudaban entre vestirse y salir o recoger pertenencias, mientras que otras, a pesar del movimiento, se quedaron sentadas en el sitio donde estaban. La realidad es que, ante un evento sísmico, cada segundo cuenta y lo que hagamos puede marcar la diferencia entre vivir, morir o quedar atrapado.