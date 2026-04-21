Opinar solo por un “clip” o foto

La gente tiene la mala costumbre de emitir juicios, opinar y destruir a otros creándose conceptos de una persona que no conocen, basándose solo en un fragmento de video extraído de un contenido más extenso, una foto o algo que dijo un tercero.

Esto es peligroso porque, al no tener el panorama completo, es fácil formarse una percepción equivocada, ya sea para bien o para mal. Es imposible describir a alguien por un clip que, muchas veces, es sacado de contexto y no representa la idea original. Por ello, es fundamental conocer toda la historia antes de juzgar.