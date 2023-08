Pasamos por un anestesia social

Hay que seguir con el dedo en la llaga con esta “anestesia social” en la que vivimos inmersos. Por un lado, nos precipitamos a exigir, a denunciar sin pruebas y a culpar a los políticos por todo lo malo que nos sucede, pero debemos ser responsables de ese poco importa con los demás “mientras no me afecte”. Ese letargo y el vivir en las redes y plataformas digitales, nos está llevando por este penoso camino de la insensibilidad. La sociedad es el: “conjunto de personas que se relacionan entre sí”, si no nos relacionamos, vamos en retroceso.