Pensar antes de publicar en redes

Lo que se escribe, habla o comparte de otros en redes sociales dice mucho de una persona, y hoy en día esto es tomado en cuenta por reclutadores al evaluar candidatos para un empleo e incluso al solicitar una visa de ingreso a otro país.

El problema es que muchos no lo ven así y no se dan cuenta de que todo lo publicado en sus plataformas digitales construye un perfil público que cualquiera puede verificar. Por ello, es clave pensar bien qué se va a compartir en estas apps, ya que podría estar enviando un mensaje equivocado.