¿Piden plata para los que cierran calle?

Este sí que es el colmo de la indecencia. Personajes del faranduleo pidiendo dinero a través de apps bancarias para apoyar cierres de calle, cuando muchos han puesto en tela de duda los famosos “yappiton”. Es definitivo que los bandos son buenos dependiendo del ojo que los miren, pero la gente está clara que necesita trabajar y no apoyará ningún evento que los siga perjudicando. Si las autoridades no se pronuncian, los panameños tienen bastante sentido común para no gastar los pocos centavos que tienen pagando a grupos que solo buscan caos.