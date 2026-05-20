Cotilleo sin pesar

Ponen en peligro su vida

Ponen en peligro su vida
Zulema Emanuel
20 de mayo de 2026

El nivel de irresponsabilidad de las personas que aparecen lanzándole cosas a un cocodrilo que está en la orilla de la playa de Juan Hombrón, en Coclé, es impresionante. ¿Cómo a esas personas se les ocurrió poner su vida en peligro?

Y lo peor es que sientan un precedente para que este animal salvaje crea que todos los que van a ese sitio harán lo mismo.

Hay que tener mucho cuidado con la fauna silvestre porque no se puede predecir cómo va a reaccionar. Ojalá las autoridades encuentren a los responsables del video y los sancionen de forma ejemplar.

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Panamá
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