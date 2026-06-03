¿Quién paga lo que se deja de percibir?

Parece un disco rayado, pero todos los meses se registran una o varias incidencias con las empresas que prestan el servicio de internet. Los usuarios nos quedamos hasta doce horas sin poder realizar nuestras actividades cotidianas y, al final, la única respuesta que dan es que sufrieron una “afectación en el área”, ofreciendo a cambio descuentos irrisorios. Sin embargo, ¿qué pasa con lo que el cliente deja de percibir?, ¿quién paga eso? Para cobrar son diligentes: recuerdan con precisión cuándo vence el ciclo de facturación e incluso suben las tarifas sin previo aviso; pero ¿dónde queda el buen servicio?