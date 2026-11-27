Por medio del teatro y diversas actividades, hay gestores culturales que impulsan el rescate de nuestra historia, en especial durante este fin de semana, cuando cierran las celebraciones por el mes de la patria.

Los esfuerzos de los creadores de “1903, el Musical”, que trata sobre la fundación de la República, o de la obra “¡Oh Patria Tan Pequeña!”, que sigue a una niña que, tras frustrarse con sus raíces, pone en riesgo la memoria y la historia de Panamá, son ejemplos de las iniciativas que se desarrollan para mantener vivo ese amor por nuestro país.