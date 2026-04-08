La empatía, el apoyo al prójimo y la honestidad se fueron de vacaciones durante la crisis de transporte generada el lunes. Debido al cierre del Puente de las Américas, hubo quienes se aprovecharon de la necesidad de los usuarios de llegar a sus hogares para cobrar hasta el triple del costo habitual del pasaje hacia Panamá Oeste.

Es una verdadera vergüenza que existan personas sin un mínimo de humanidad ni sentido de solidaridad. Ante una situación inédita como esta, es urgente que exista una hoja de ruta clara que impida que individuos sin escrúpulos abusen de la población.