Se desataron las estafas

Se acerca la entrega de bonificaciones, ahorros de Navidad y el décimo tercer mes; una realidad que conocen bien los estafadores, quienes están a la espera de ver quién cae en sus engaños.

Por simple curiosidad, muchos terminan abriendo enlaces sospechosos, contestando llamadas o aceptando propuestas de inversión financiera en las que los únicos que ganan son los delincuentes.

Hay que tener mucho cuidado, dudar de todo lo que le ofrecen y verificar si realmente es un familiar o conocido quien le solicita dinero antes de hacer una transferencia.