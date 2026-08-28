Se despide la fiesta de las letras

La Feria Internacional del Libro entra en su recta final. Quedan tres días de intensa actividad, lanzamientos de libros, conversatorios, talleres y presentaciones artísticas, entre otras propuestas.

Me ha gustado ver cómo, en medio de la prisa digital, muchas personas, especialmente jóvenes, se han tomado el tiempo de asistir a este evento, escuchar a los escritores y detenerse a mirar un libro para explorar sus páginas. Debemos recordar que la lectura no es solo un refugio, sino también un acto de resistencia que ensancha nuestra empatía y rescata la memoria colectiva.