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Tony Vega traerá un viaje musical por sus 50 años
Tras su presentación en territorio canalero, la gira de “49 + 1” continuará por otros países como: Venezuela, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos
J. Andrade | El cantautor y músico puertorriqueño Tony Vega.
Maribel Salomón
27 de agosto de 2026
28
De agosto cantará en el Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá.
Tags:
concierto
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Hotel El Panamá
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Tony Vega
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Panamá
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