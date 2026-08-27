Cultura

Tony Vega traerá un viaje musical por sus 50 años

Tras su presentación en territorio canalero, la gira de “49 + 1” continuará por otros países como: Venezuela, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos

Tony Vega traerá un viaje musical por sus 50 años
J. Andrade | El cantautor y músico puertorriqueño Tony Vega.
Maribel Salomón
27 de agosto de 2026
28
De agosto cantará en el Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá.
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Panamá
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