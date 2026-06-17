Se mantiene la imprudencia

Pienso que hasta que no ocurra una desgracia con una persona que vaya en un scooter eléctrico en una vía concurrida, las autoridades no tomarán cartas en el asunto.

Me parece una gran imprudencia que alguien vaya en estos dispositivos a mitad de avenidas como la Vía Israel, Transístmica, Tumba Muerto, entre otras, sin casco, rodilleras ni ninguna medida de seguridad para protegerse. No entienden que no se pueden medir con un auto, pues si se da un accidente, ellos se llevan la peor parte. Hay que regularlos; es la única manera de que se acabe el relajo.