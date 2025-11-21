¿Se perdió la privacidad?

Es impresionante cómo algunas personas utilizan las redes sociales para contar sus problemas privados a miles de desconocidos que no saben quiénes son ni el contexto de su situación.

X es la red favorita para este tipo de publicaciones. Al entrar a la app, uno se topa con hilos de sucesos tan personales que surge la pregunta: ¿es falta de filtro o la privacidad se ha perdido?

Y, además, se molestan cuando son criticados o reciben comentarios desfavorables. Considero que esa necesidad de generar contenido a cualquier costo es digna de ser atendida por un especialista en psicología.