Sigue el relajo en las calles

Cada vez es más común ver a jóvenes desafiando el peligro al circular con sus scooters en calles concurridas. Se atreven a ir por el medio de la vía sin casco, rodilleras ni ninguna medida de seguridad que pueda protegerlos. Lo que es peor, van deteniendo el tráfico, ya que la velocidad que alcanzan estos monopatines eléctricos es inferior a la de un vehículo.

Es urgente concienciar a los usuarios para que circulen con precaución. Sin embargo, cuando se les pide que lo hagan por las aceras, suelen adueñarse de estos espacios como si fueran autopistas de carreras, lo que también puede ocasionar graves accidentes.