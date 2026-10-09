Siguen los hackeos

Todas las semanas escucho de personas que, por una razón u otra, han perdido el acceso a su cuenta de WhatsApp. Los ciberdelincuentes no se detienen y siguen utilizando todo tipo de artimañas para hacer que la gente caiga en su juego, apoderarse de sus contactos y pedir dinero en su nombre.

Las recomendaciones se mantienen: no se debe abrir ningún enlace que envíen números desconocidos, hay que tener cuidado al descargar aplicaciones de sitios de internet y se debe evitar responder las llamadas silenciosas, ya que pueden clonar la voz.