¿Tiene que volver la Junta de Censura?

En 2005 se derogó en Panamá la Junta Nacional de Censura, organismo que controlaba y clasificaba películas, canciones y espectáculos públicos con el fin de restringir contenidos considerados sensibles.

Tras dos décadas de su ausencia, el debate sobre su regreso se aviva, impulsado por el rechazo a las “pseudocanciones” actuales, tanto nacionales como internacionales. Si bien la música es arte, parte de la oferta actual se cataloga como “porno auditivo”; lo alarmante no es solo su creación, sino la aceptación masiva de quienes lo celebran y consumen.