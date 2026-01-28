¿Tiene que volver la Junta de Censura?

En 2005 se derogó en Panamá la Junta Nacional de Censura, organismo que controlaba y clasificaba películas, canciones y espectáculos públicos con el fin de restringir contenidos considerados sensibles.Tras dos décadas de su ausencia, el debate sobre su regreso se aviva, impulsado por el rechazo a las 'pseudocanciones' actuales, tanto nacionales como internacionales. Si bien la música es arte, parte de la oferta actual se cataloga como 'porno auditivo'; lo alarmante no es solo su creación, sino la aceptación masiva de quienes lo celebran y consumen.