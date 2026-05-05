Tienen que regularlos

El uso de scooters y otros dispositivos eléctricos en la ciudad de Panamá está fuera de control. Ya es momento de que las autoridades regulen su circulación y apliquen sanciones ejemplares. Quienes utilizan estos medios creen que pueden transitar a su antojo por vías de alto tráfico (como la Transístmica, Tumba Muerto o la Cincuentenario) e, incluso, por los corredores. La realidad es preocupante: no existe una norma que los rija, no portan placa y, con frecuencia, circulan sin ningún tipo de protección. Esta situación no puede continuar.