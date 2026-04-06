Todo lo que brilla no es oro

Hay gente que se deja llevar por las promociones que ven en las redes para adquirir diferentes productos y servicios; corren a realizar transferencias sin antes verificar que se trata de un local o emprendimiento legítimo.Ahora, con la inteligencia artificial, cualquier persona crea afiches y videos de cosas que no existen y muchos terminan estafados. Ante esto, hay que tener cuidado y recordar el refrán: 'No todo lo que brilla es oro'. Si usted ve que una promoción es 'demasiado buena', dude e investigue antes de entregar su dinero.