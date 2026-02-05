Cotilleo sin pesar

Un abánico de opciones

Un abánico de opciones
Zulema Emanuel
05 de febrero de 2026

Con el auge de la inteligencia artificial, se han creado nuevas posiciones que van más allá de las carreras convencionales ofrecidas por escuelas y universidades. Está demostrado que no hay vuelta de hoja: la demanda de expertos en áreas tecnológicas específicas como especialistas en SEO, Prompt Engineer para Marketing, ingeniero de datos y otras, seguirá incrementando.

Por ello, es vital ampliar la oferta académica para no quedar rezagados y permitir que los jóvenes se preparen para las plazas de trabajo que el mercado ya exige.

