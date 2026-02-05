Un abánico de opciones

Con el auge de la inteligencia artificial, se han creado nuevas posiciones que van más allá de las carreras convencionales ofrecidas por escuelas y universidades. Está demostrado que no hay vuelta de hoja: la demanda de expertos en áreas tecnológicas específicas como especialistas en SEO, Prompt Engineer para Marketing, ingeniero de datos y otras, seguirá incrementando.

Por ello, es vital ampliar la oferta académica para no quedar rezagados y permitir que los jóvenes se preparen para las plazas de trabajo que el mercado ya exige.