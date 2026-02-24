Un descubrimiento importante

A veces no valoramos lo que tenemos por pensar que no es importante; sin embargo, lo que sucede en el área de El Caño, en la provincia de Coclé, posee un valor histórico incalculable.

Estos descubrimientos, donde se han hallado piezas de oro, cerámicas finas y otros objetos, confirman la existencia de linajes de alto rango y nos revelan detalles fascinantes sobre nuestro pasado, tradiciones y organización sociopolítica. Ojalá este hallazgo impulse el refuerzo de nuestra infraestructura museística y permita rescatar esas piezas que hoy yacen olvidadas en bodegas.