Un evento que posiciona a Panamá

La celebración de los Premios Juventud en Panamá va más allá de un simple espectáculo de entretenimiento.

Ver cómo artistas, presentadores e influencers internacionales promueven nuestro país de forma positiva y mencionan sitios que les gustaría conocer cuando lleguen, es una promoción que nos beneficia a todos.

Sin duda, es un evento estratégico que combina la proyección turística con la difusión cultural, posicionando a Panamá como un anfitrión de talla mundial y un centro de la música y la cultura latina. Es un impulso que no debemos desaprovechar.