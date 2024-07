Un nuevo ciclo para la educación

Comenzó el periodo para este nuevo gobierno y hay temas que se mantienen pendientes en el tintero, desde hace muchos años, como la educación. Desde las últimas amenazas a huelgas, los profesores se han mantenido a la expectativa de la situación, pero no descartemos que de un momento a otro todo se agite. Aquí es donde la autoridad debe replantearse cuánta novedad quieren agregar a los planes de estudio, si el pensamiento de los instructores se mantiene en el siglo XIX. No habrá avance si no remamos todos para el mismo lado.