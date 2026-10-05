Un tema de educación

Hay dueños de perros y otras mascotas que no entienden que deben recoger los desechos de sus animales cuando los sacan a pasear o los llevan a sitios públicos, como restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos.

Algunos creen que tienen empleados y que otros deben limpiar lo que hace su mascota, ya que siguen caminando de largo y dejan los desechos ahí, incomodando a los demás.

Hace unos días pasaba por San Francisco y vi cómo una dueña permitía que su perro orinara en el muro de la entrada principal de un edificio. Eso no es correcto.