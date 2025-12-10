Un viaje en el tiempo

La comida navideña en Panamá es una deliciosa y colorida mezcla de tradiciones que nos transportan en el tiempo, evocando las inolvidables cenas de Nochebuena y Fin de Año de la juventud.

Preparar el pavo, el jamón, el pernil o el pescado relleno es un arte, al igual que el famoso arroz con guandú y coco, la chicha de saril con jengibre y la ensalada de papa con nueces y pollo. Aunque, sin temor a equivocarme, puedo asegurar que la mejor parte es cuando todos nos sentábamos a la mesa a dar gracias por un nuevo año y disfrutar de cada uno de los platillos.