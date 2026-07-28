Una muestra del talento

El fin de semana se celebró en nuestro país el Campeonato Internacional de Cálculo Mental, un evento que reunió a más de mil niños de 21 países y en el cual 276 jóvenes panameños se coronaron campeones de sus categorías, demostrando que en Panamá hay talento para todo, hasta en la aritmética.

Esta es una de las competencias académicas más importantes a nivel internacional y qué bueno que se haya desarrollado por primera vez en el istmo, pues es una muestra de que estudiar sí paga y que el tema educativo también puede atraer turistas.