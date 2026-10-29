Los festivales representan una oportunidad para apoyar a los artesanos y contribuir a la recuperación económica de las comunidades. Varias actividades están considerando nuevas fechas para darles más tiempo y ayudar a que sus trabajos, elaborados durante meses, puedan venderse.

Es importante que el pueblo panameño visite estos festivales, compre productos locales y se sume a esta iniciativa solidaria. Cada compra ayuda a los artesanos a recuperarse y a mantener las tradiciones que forman parte de nuestra identidad cultural.